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16 Nisan 2017 Halkoylaması.

TÜRKİYE GENELİ

AÇILAN SANDIK

Seçmen Sayısı

0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Katılım Oranı

%0

Türkiye Geneli

EVET %0

HAYIR %0

Açılan Sandık

0

Seçmen Sayısı

0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Katılım Oranı

0

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