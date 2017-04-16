16 Nisan 2017 Halkoylaması.

Türkiye Geneli
EVET %0
HAYIR %0
Açılan Sandık
0
Seçmen Sayısı
0
Kullanılan Oy
0
Geçerli Oy
0
Katılım Oranı
0
İstanbul
EVET %0
HAYIR %0
Açılan Sandık %0
Ankara
EVET %0
HAYIR %0
Açılan Sandık %0
İzmir
EVET %0
HAYIR %0
Açılan Sandık %0
Antalya
EVET %0
HAYIR %0
Açılan Sandık %0
Erzurum
EVET %0
HAYIR %0
Açılan Sandık %0
Trabzon
EVET %0
HAYIR %0
Açılan Sandık %86,5
Konya
EVET %0
HAYIR %0
Açılan Sandık %0
Diyarbakır
EVET %0
HAYIR %0
Açılan Sandık %0
Gaziantep
EVET %0
HAYIR %0
Açılan Sandık %0
Van
EVET %0
HAYIR %0
Açılan Sandık %0
Denizli
EVET %0
HAYIR %0
Açılan Sandık %0
Eskişehir
EVET %0
HAYIR %0
Açılan Sandık %0
Kocaeli
EVET %0
HAYIR %0
Açılan Sandık %0
Bursa
EVET %0
HAYIR %0
Açılan Sandık %0
Kayseri
EVET %0
HAYIR %0
Açılan Sandık %0
Adana
EVET %0
HAYIR %0
Açılan Sandık %0